Polizei Hagen

POL-HA: Lkw fährt durch für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrte Straße und touchiert ein Schild

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In einem Wohngebiet in Hohenlimburg verursachte ein 53-jähriger Lkw-Fahrer am Mittwoch (26.03.2025) einen Unfall. Der Mann fuhr mit seiner Sattelzugmaschine gegen 15.40 Uhr durch die Straße Alte Stadt. Im Bereich einer Einmündung konnte eine Zeugin sehen, wie der Auflieger plötzlich wackelte und der Fahrer stoppte, um sich seinen Lkw näher anzusehen. Er sei durch andere Personen angesprochen worden, habe seine Fahrt dann jedoch weiter fortgesetzt, obwohl diese zu eng ist und die Fahrt über die Straße Alte Stadt für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen verboten ist.

Als die Zeugin an der Einmündung ankam, sah sie ein beschädigtes Verkehrszeichen. Später konnte eine beschädigte Mauer im Bereich Klippchen/Husterstraße festgestellt werden. Durch Hinweise weiterer Zeugen gelang es einer Streifenwagenbesatzung, die Spedition des flüchtigen Lkw und anschließend den Fahrer zu ermitteln. Der 53-Jährige konnte in der Obernahmerstraße mit seinem Lkw angetroffen werden. Er war sichtlich nervös und zitterte stark am ganzen Körper. Angaben zum Unfallgeschehen machte er nicht. Der Mann erhielt eine Anzeige. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell