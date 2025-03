Polizei Hagen

POL-HA: Respektloses Verhalten bei Verkehrskontrolle - Ordnungswidrigkeitenanzeige gestellt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch (26.03.2026), gegen 9:00 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung eine 45-jährige Autofahrerin, die zuvor einen Verkehrsverstoß begangen hatte. Die Frau war auf der Körnerstraße in Richtung Altenhagen unterwegs, als sie von den Beamten angehalten wurde. Während der Kontrolle warf die Fahrerin eine brennende Zigarette direkt vor den Augen der Polizisten vor deren Füße auf die Straße. Aufgrund dieses respektlosen Verhaltens und der damit verbundenen Ordnungswidrigkeit entschieden die Beamten, eine Anzeige zu fertigen. Diese wird nun an die Bußgeldstelle der Stadt Hagen weitergeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das achtlose Wegwerfen von Zigaretten eine illegale Müllentsorgung darstellt und entsprechend geahndet werden kann. (hir)

