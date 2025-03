Polizei Hagen

POL-HA: Polizei warnt vor Trickbetrügern - Falsche Polizisten rufen gezielt ältere Menschen an

Hagen (ots)

Die Polizei Hagen warnt vor betrügerischen Telefonanrufen, die am Mittwoch (26.03.2025) in mehreren Stadtteilen gemeldet wurden. Ziel der Anrufer waren vor allem ältere Menschen und Senioren. Die unbekannten Täter gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und sprachen akzentfreies Hochdeutsch. Durch geschickte Fragen versuchten sie herauszufinden, ob Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus aufbewahrt werden. Glücklicherweise kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu keiner vollendeten Tat. Die Polizei nimmt diesen Vorfall dennoch sehr ernst und rät zur Vorsicht:

- Legen Sie sofort auf, wenn sich ein Anrufer als Polizist ausgibt und nach Ihren Wertgegenständen fragt. - Geben Sie niemals persönliche oder finanzielle Informationen am Telefon preis. - Echte Polizisten fordern am Telefon niemals Geld oder Wertgegenstände. - Kontaktieren Sie im Zweifel direkt Ihre Polizeiwache vor Ort oder besprechen Sie den Vorfall mit Angehörigen oder Vertrauenspersonen.

Diese Art von Betrugsmasche ist nicht neu, doch die Täter raffiniert vor. Seien Sie deshalb misstrauisch und informieren Sie auch Freunde und Bekannte über die Gefahr. Für weitere Informationen oder zur Meldung verdächtiger Anrufe steht Ihnen das Kriminalkommissariat Prävention und Opferschutz der Hagener Polizei zur Verfügung. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell