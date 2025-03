Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfallflucht: 53-Jährige leicht verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Donnerstag (27.03.2025) sorgte eine bislang unbekannte Autofahrerin für eine Verkehrsunfallflucht, nachdem sie einer 53-Jährigen die Vorfahrt nahm und diese hierdurch leicht verletzt wurde. Um circa 8.50 Uhr war die 53-Jährige mit ihrem Mini One die Boeler Straße in Richtung Feithstraße unterwegs. An der Einmündung zur "Heimstatt" bog die bislang unbekannte Fahrerin eines weißen Skoda Superb ungebremst auf die Boeler Straße ein. Daraufhin musste die Mini-Fahrerin eine Vollbremsung durchführen. Zu einer Kollision kam es glücklicherweise nicht, die 53-Jährige wurde jedoch leicht verletzt. Die Unbekannte setzte derweil ihre Fahrt fort. Zu der unbekannten Fahrerin liegt folgende Personenbeschreibung vor: zwischen 25 und 35 Jahren alt, südländisches Erscheinungsbild, dunkle glatte Haare.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen zum Hergang oder um Angaben zu der gesuchten Fahrerin. Hinweise werden jederzeit von der Polizei unter der Rufnummer 02331 986-2066 entgegengenommen. (rst)

