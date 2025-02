BPOLD-B: Buntmetalldieb auf frischer Tat festgenommen

Berlin - Neukölln (ots) - Nach einem bereits am Montag am S-Bahnhof Neukölln begangenen gemeinschaftlichen Taschendiebstahl ordnete ein Haftrichter Untersuchungshaft für einen 24-jährigen Algerier an. Sein wieder auf freien Fuß entlassenen 19-jährigen Komplizen nahm die Bundespolizei einen Tag später erneut fest. Dienstagabend, gegen 17 Uhr, erkannten zivile Einsatzkräfte den Mann am S-Bahnhof Hermannstraße ...

