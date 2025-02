Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei nimmt Taschendieb erneut fest

Berlin - Neukölln (ots)

Nach einem bereits am Montag am S-Bahnhof Neukölln begangenen gemeinschaftlichen Taschendiebstahl ordnete ein Haftrichter Untersuchungshaft für einen 24-jährigen Algerier an. Sein wieder auf freien Fuß entlassenen 19-jährigen Komplizen nahm die Bundespolizei einen Tag später erneut fest.

Dienstagabend, gegen 17 Uhr, erkannten zivile Einsatzkräfte den Mann am S-Bahnhof Hermannstraße wieder und beobachteten, wie er die nächste Straftat beging. Der Mann öffnete den Rucksack einer 26-jährigen Frau, griff hinein und versuchte so an Wertgegenstände zu gelangen. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann, noch vor Vollendung der Tat, fest. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Bundespolizisten einen deutschen Personalausweis, zwei Bankkarten und ein Smartphone. Die Beamtinnen und Beamten konnten alle Gegenstände einer zurückliegenden Tat zuordnen und im Anschluss an den rechtmäßigen Inhaber aushändigen.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls sowie des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Berlin wird der Mann im Laufe des Dienstages erneut vorgeführt, um auch gegen ihn einen Untersuchungshaftbefehl zu erwirken.

