BPOLD-B: Bundespolizei nimmt Taschendiebe dank aufmerksamer Zeugin fest

Berlin- Marzahn-Hellersdorf (ots) - In der Nacht zu Sonntag nahm die Bundespolizei einen Taschendieb fest, nachdem dieser einen schlafenden Reisenden bestohlen hatte. Gegen 2:30 Uhr bemerkten zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei in einer am Bahnhof Ahrensfelde stehenden S-Bahn der Linie S7, wie ein Mann das Smartphone und weitere persönliche Gegenstände eines ...

