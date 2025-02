BPOLD-B: Untersuchungshaft nach gefährlicher Körperverletzung am Bahnhof Warschauer Straße angeordnet

Berlin - Moabit (ots) - Sonntagnachmittag nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, der eine Schreckschusswaffe in der Öffentlichkeit geführt haben soll. Gegen 15:20 Uhr wählte ein Reisender in einer S-Bahn der Linie S7 den Notruf und informierte über einen Mann, der eine Schusswaffe bei sich tragen soll. Am Berliner Hauptbahnhof zog er die Notbremse, worauf der Mann mit der Waffe den Zug in Richtung ...

mehr