Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Mann mit Schreckschusswaffe festgenommen

Berlin - Moabit (ots)

Sonntagnachmittag nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, der eine Schreckschusswaffe in der Öffentlichkeit geführt haben soll.

Gegen 15:20 Uhr wählte ein Reisender in einer S-Bahn der Linie S7 den Notruf und informierte über einen Mann, der eine Schusswaffe bei sich tragen soll. Am Berliner Hauptbahnhof zog er die Notbremse, worauf der Mann mit der Waffe den Zug in Richtung Untergeschoss verlassen haben soll.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den Mann nach einer kurzen Fahndung stellen und die Schreckschusswaffe im Hosenbund auffinden. Eine Berechtigung für den Umgang mit der Waffe konnte der 35-jährige Bulgare nicht vorweisen.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 35-Jährigen ein und stellten die Waffe und die Munition als Beweismittel sicher.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte den Mann von der Dienststelle.

