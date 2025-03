Polizei Hagen

POL-HA: Raub auf 52-Jährigen - Polizei stellt mehrere Tatverdächtige

Hagen-Mitte (ots)

Im Bereich des Hauptbahnhofs kam es am Donnerstagabend (27.03.2025) zu einem Raub auf einen 52-Jährigen. Durch Zeugenhinweise konnten mehrere Tatverdächtige ermittelt werden. Um circa 19.40 Uhr hielt sich der 52-Jährige an einem Imbiss am Graf-von-Galen-Ring auf, als er mit mehreren Personen in einen Streit geriet. Eine Frau und zwei Männer griffen ihn im weiteren Verlauf an, warfen ihn zu Boden und entwendeten sein Handy. Glücklicherweise wurde er hierbei nicht verletzt. Anschließend entfernten sich die Täterin und der Täter zu Fuß und fuhren daraufhin mit einem blauen VW davon. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich mutmaßlich um eine 37-Jährige sowie um einen 20- und 53-Jährigen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell