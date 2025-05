POL-MA: Heidelberg: Mehrere Gartenparzellen aufgebrochen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim Am 03.05.2025 gegen 13:56 Uhr sollen der 36-jährige deutsche Tatverdächtige und ein 64-jähriger Mann in der Mittelstraße in Höhe eines Einkaufsmarktes aus bislang unbekannten Gründen in Streit ...

