Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen Auto und Straßenbahn

Heidelberg (ots)

Ein 87-jähriger Hyundai-Fahrer war am Montag gegen 17 Uhr dabei aus einer Parklücke in der Karlsruher Straße zu fahren. Dabei übersah er jedoch die von rechts kommende Straßenbahn, die den Hyundai-Fahrer an der rechten Fahrzeugseite erfasste. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im vierstelligen Bereich. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

