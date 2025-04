Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung vor Dialysezentrum

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Freitag, dem 11.04.2025, kam es gegen 21:00 Uhr vor einem Dialysezentrum in der Kreuzstraße in Altenburg zu einer Körperverletzung. Eine 45-jährige Mitarbeiterin wurde im Rahmen ihrer Pause beim Rauchen von einer bislang unbekannten weiblichen Person angesprochen und nach einer Zigarette gefragt. Nachdem die Geschädigte dies verneinte, wurde sie von der Unbekannten unvermittelt mehrfach ins Gesicht geschlagen. Die Frau erlitt Verletzungen im Mundbereich und wurde zur medizinischen Versorgung in das Kranknehaus verbracht. Die Täterin flüchtete unerkannt in unbekannte Richtung. Eine Absuche durch die Polizei blieb zunächst ohne Erfolg.

Zeugen, die Hinweise zur Täterin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 bei der Polizeiinspektion Altenburger Land zu melden.

(Bezugsnummer: 0094007/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell