Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brandstiftung in der Mannheimer Innenstadt - Zeugenaufruf!

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter steckte am frühen Mittwochmorgen gegen 01:30 Uhr einen Karton- und Papierstapel vor einem Schuhgeschäft im Quadrat Q1 in Brand und flüchtete im Anschluss von der Tatörtlichkeit. Die alarmierte Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt bekämpfte die rund zwei Meter hohen Flammen umgehend mit Feuerlöschern. Durch die ebenfalls hinzugezogene Feuerwehr konnte Schlimmeres schließlich verhindert und ein Übergreifen des Feuers auf Gebäude vermieden werden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Durch die Hitze- und Rauchentwicklung entstand im angrenzenden Schuhgeschäft jedoch ein geschätzter Sachschaden in sechsstelliger Höhe.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Verdächtige nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen versuchter Brandstiftung übernommen und bereits erste Spuren gesichert. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Tat oder Täter machen können werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter 0621/174-4444 zu melden.

