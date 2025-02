Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol - vier Pkw beschädigt

Langerwehe (ots)

Am frühen Samstagmorgen meldete sich gegen 01:00 Uhr ein 22-jähriger aus der Gemeinde Langerwehe bei der Polizei und teilte mit, dass er in der Eifelstraße in Schlich einen Verkehrsunfall gehabt habe. Nach ersten Ermittlungen der Polizei vor Ort hatte der 22-jährige mit seinem Pkw die Eifelstraße in Fahrtrichtung Langerwehe befahren. In einer leichten Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf dem dortigen Gehweg überfuhr er zunächst einen Absperrpfosten und kollidierte dann mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Pkw in eine Hauswand sowie in zwei weitere geparkte Pkw geschoben. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000EUR geschätzt. Bei dem Unfallverursacher konnten die Polizisten Alkohol in der Atemluft feststellen. Daraufhin wurde er zur Polizeiwache nach Düren gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein musste er ebenfalls bei der Polizei lassen. Die weiteren Ermittlungen zur Ursache und zum Hergang des Unfalls hat das Dürener Verkehrskommissariat übernommen.

