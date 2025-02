POL-DN: Verkehrsunfall in Düren: Fußgängerin leicht verletzt

Düren (ots) - Am Dienstagabend wurde in der Zülpicher Straße ein Pkw entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Der Besitzer gab an, seinen weißen Hyundai Tucson mit dem amtlichen Kennzeichen DN-R 1175 gegen 17:30 Uhr vor seiner Wohnanschrift abgestellt zu haben. Als er gegen 19:30 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fahrzeug nicht mehr am Abstellort stand. Eine Suche im näheren Umfeld blieb erfolglos, woraufhin ...

