POL-WI-KvD: +++ Passant beraubt +++ Streit gipfelt in Faustschlag und zwei Ingewahrsamnahmen +++ Kennzeichen von PKW entwendet +++ zwei Gewerbeobjekte angegangen +++ Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden"

1. Passant beraubt

Wiesbaden, Mainzer Straße /Amöneburger Kreisel Freitag, 18.04.2025, 01:40 Uhr

(mk) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Fußgänger im Bereich des Amöneburger Kreisels von vier Männern beraubt. Der Geschädigte, ein 69-jähriger Mann, befand sich gegen 01:40 Uhr am Amöneburger Kreisel, als ihm vier männliche Personen auflauerten und diesen beraubten, indem sie ihm die Jacke und das Hemd herunterrissen. Zu weiteren Handlungen konnte es nicht kommen, da der Geschädigte zu Fuß flüchtete und so sein restliches Hab und Gut sicherte. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte im Umfeld eine männliche Person angetroffen und kontrolliert werden. Ob diese als einer der Täter in Betracht kommt, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der 0611/345-0 zu melden.

2. Streit gipfelt in Faustschlag

Wiesbaden, Römerberg Freitag, 18.04.2025, 01:08 Uhr

(mk) In den frühen Morgenstunden des 18. April kam es im Bereich Römerberg zu Streitigkeiten, die schlussendlich in einer Körperverletzung und zwei Ingewahrsamnahmen gipfelten. Zunächst wurde die Wiesbadener Polizei gegen 00:40 Uhr in den Bereich "Römerberg" gerufen. Gemeldet wurde eine Auseinandersetzung zwischen drei männlichen Personen. Vor Ort konnten zwei Personen angetroffen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass es zu keinen strafbaren Handlungen kam, vielmehr habe es eine kurze Streitigkeit mit einer dritten Person gegeben, die jetzt nicht mehr da sei. Gegen 01:10 Uhr wurde die Polizei aus gleichem Anlass dann erneut in den Bereich "Römerberg" gerufen. Vor Ort konnten dann sieben Personen angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass im jetzigen Fall drei Personen in Streit gerieten. Dieser eskalierte darin, dass ein 32- jähriger einem 46-jährigen mit der Faust gegen den Kopf boxte und dieser zu Boden fiel. Aufgrund der Alkoholisierung und des gezeigten Verhaltens während den polizeilichen Maßnahmen wurden der 46-jährige und sein 27-Jährige Begleiter in Gewahrsam genommen. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der 0611 / 345-2140 entgegen.

3. Kennzeichen von PKW entwendet

Wiesbaden, Panoramastraße Mittwoch, 16.04.2025 bis Donnerstag, 17.04.2025

(mk) Im Zeitraum Mittwoch bis Donnerstag entwendeten Unbekannte zwei an einem in der Panoramastraße geparkten PKW angebrachte Kennzeichen. Die Eigentümerin parkte ihren grünen Kia am Mittwoch gegen 18:00 Uhr in der Panoramastraße. Als sie am Donnerstag gegen 11:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass das hintere und das vordere Kennzeichen (WI-CM 531) aus der Kennzeichenhalterung gerissen und entwendet wurden. Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern liegen bisher keine vor. Zeugen werden gebeten sich beim 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-2540 zu melden.

4. Zwei Gewerbeobjekte angegangen

Wiesbaden, Adelheidstraße, Am Weyer, Mittwoch, 16.04.2025, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 17.04.2025, 08:00 Uhr

(mk) Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden im Wiesbadener Stadtgebiet zwei Gewerbeobjekte in Wiesbaden angegangen. Der in der Adelheidstraße befindliche Betrieb wurde zwischen 20:00 Uhr und 04:50 aufgesucht. Über ein Fenster konnte der unbekannte Täter in das Objekt eindringen und einen kleineren Bargeldbetrag entwenden. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Das in der Straße "Am Weyer" befindliche Objekt wurde zwischen 20:00 Uhr und 08:00 Uhr angegangen. Der oder die Täter drangen gewaltsam ein und entwendeten anschließend Schmuck sowie einen höheren Bargeldbetrag. Anschließend flüchteten der oder die unbekannten Täter in unbekannte Richtung. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der 0611/345-0 entgegen.

5. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Wiesbaden, Donnerstag, 17.04.2025, 17:00 Uhr bis Freitag, 18.04.2025, 00:40 Uhr

(mk) Am Donnerstagabend führten die Stadtpolizei Wiesbaden und die Landespolizei mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei gemeinsame Kontrollen im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Wiesbaden" durch. Die Einsatzkräfte waren ab 17:00 Uhr bis kurz nach Mitternacht in Wiesbaden unterwegs und kontrollierten insgesamt 29 Personen. Schwerpunkte lagen im Bereich der Helenenstraße, dem Lili, sowie den Reisinger Anlagen. Zudem wurden Gaststättenkontrollen durchgeführt. Es konnten im Rahmen der Kontrollen keine Verstöße festgestellt werden. Stadt- und Landespolizei werden auch in Zukunft gemeinsam Kontrollmaßnahmen durchführen und für die Bürger ansprechbar sein.

