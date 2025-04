Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Trickbetrug mit hoher Beute+++Raubdelikte+++ Körperverletzungen+++Sexuelle Belästigung+++

Wiesbaden (ots)

1. Trickbetrug mit hoher Beute,

Wiesbaden, Goerdelerstraße, Freitag, 04.04.2025, 17:10 Uhr

(sb) Am Freitagnachmittag wurde eine 67-jährige Wiesbadenerin Opfer eines Trickbetrugs, bei dem der mehrere tausend Euro Bargeld entwendet wurden.

Die Geschädigte wurde bei einem Spaziergang in Wiesbaden-Klarenthal durch zwei unbekannte Täterinnen angesprochen. Sie verwickelten die 67-Jährige in ein Gespräch und versprachen ihr, sie von jeglichem Leid befreien zu können. Hierfür würden sie auf ihr Geld beten müssen. Die beiden Täterinnen forderten die Geschädigte auf, ihr gesamtes Bargeld zu holen. Sie kam der Aufforderung nach, begab sich in ihre Wohnung und brachte den Täterinnen ihr Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Euro.

Eine Täterin wickelte das Geld in ein Handtuch und betete darauf. Im Anschluss übergab sie der Geschädigten das vermeintlich gleiche Handtuch samt Bargeld zurück. In diesem befanden sich jedoch lediglich Servietten.

Die Täterinnen flüchteten mit dem gesamten Bargeld der Geschädigten. Eine in Richtung des nahe gelegenen Sportplatzes, die andere in Richtung des Mix-Marktes.

Die Täterin, welche auf das Handtuch betete, wurde als circa 50 Jahre alt und mit osteuropäischem Phänotyp beschrieben. Sie sprach mit der Geschädigten fließend russisch. Ihre dunkelblonden Haare hatte sie zu einem Zopf gebunden. Sie trug eine blaue Stoffhose, eine weiße Bluse, ein bläuliches Halstuch und Einmalhandschuhe.

Die zweite Täterin wurde als etwa 40 Jahre alt und ebenfalls als osteuropäisch und fließend russisch sprechend beschrieben. Sie hat dunkelblonde, schulterlange Haare. Sie trug eine schwarze Hose, eine weiße Bluse und ebenfalls ein Tuch um den Hals.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der 0611/345-0 entgegen.

2. Taxifahrer beraubt,

Wiesbaden, Klarenthaler Straße / Elsässer Platz, Samstag, 05.04.2025, 02:50 Uhr

(js) Am frühen Samstagmorgen wurde ein Taxifahrer in Höhe des Elsässer Platzes von zwei männlichen Fahrgästen beraubt. Der 30-jährige Fahrer eines Taxis beförderte zwei Fahrgäste, die zuvor in der Bleichstraße zugestiegen seien, bis in die Klarenthaler Straße. Dort wollten die bislang unbekannten Täter aussteigen.

Im Rahmen des Bezahlvorganges sprühten die Täter dem Fahrer Pfefferspray ins Gesicht und entwendeten ihm eine geringe Bargeldmenge. Daraufhin flüchteten sie aus dem Taxi in Richtung Ringkirche.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten bis jetzt zu keinem Erfolg.

Der Taxifahrer wurde vor Ort durch einen hinzugezogenen Rettungswagen erstversorgt und musste nicht mit ins Krankenhaus.

Der erste Täter wird als etwa 20 - 25 Jahre, ca. 1,80 m groß, europäischer Phänotyp und dunkel gekleidet beschrieben. Die zweite Person sei etwa 20 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, europäischer Phänotyp und war ebenfalls dunkel gekleidet.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter. der 0611/345-0 entgegen.

3. Passant beraubt,

Wiesbaden, Kirchgasse, Samstag, 05.04.2025, 02.40 Uhr

(js) Ein weiteres Raubdelikt wurde der Polizei nahezu zeitgleich zu dem Raub auf den Taxifahrer gemeldet. Hierbei wurde ein Passant in der Fußgängerzone von zwei unbekannten Tätern angegriffen und beraubt.

Der 22-jährige Wiesbadener war zu Fuß in der Kirchgasse in Richtung Rheinstraße unterwegs, als ihm zwei männlichen Personen kurz vor der Luisenstraße entgegenkamen. Diese hätten ihn unvermittelt angegriffen und ins Gesicht geschlagen. Die beiden Männer flüchteten im Anschluss in Richtung Rheinstraße. Der Wiesbadener gab an, dass ihm durch die Täter wohl seine Geldbörse entwendet wurde. Er wurde durch den Angriff leicht verletzt, musste aber nicht weiter behandelt werden.

Er beschrieb beide Täter als ca. 1,80 m groß, arabischer Phänotyp, mit schwarzen Haaren und dunkel gekleidet.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der 0611/345-0 entgegen.

4. Gefährliche Körperverletzung,

Wiesbaden, Mauritiusplatz, Samstag, 05.04.2025, 02:20 Uhr

(sb) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Wiesbadener Innenstadt zwei junge Wiesbadener von einer 5-köpfigen Personengruppe angegriffen und verletzt.

Die 22 und 23 Jahre alten Geschädigten befanden sich auf dem Mauritiusplatz, als sie von einer 5-köpfigen Personengruppe angesprochen worden seien. Zwei der unbekannten Personen hätten die Geschädigten nun unvermittelt angegriffen. Die Geschädigten seien hierbei geschlagen und getreten worden.

Beide Geschädigte trugen leichte Gesichtsverletzungen davon und wurden durch einen Rettungswagen erstversorgt. Eine Fahrt ins Krankenhaus war jedoch nicht notwendig.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der 0611/345-2140 entgegen.

5. Körperverletzung,

Wiesbaden, Rheintalstraße, Freitag, 04.04.2025, 18:38 Uhr

(js) Am Freitagabend kam es in der Dotzheimer Rheintalstraße zu einer Auseinandersetzung, bei welcher der Geschädigte leicht verletzt wurde.

Gegen kurz nach halb Sieben wurde der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Rheintalstraße in Höhe eines Einkaufsmarktes gemeldet.

Es stellte sich heraus, dass ein 35-jähriger Wiesbadener mit einer bislang unbekannten Person in Streit geriet und von diesem geschlagen und auch getreten wurde.

Der Angreifer wurde als Mitte 40, ca. 1,80 m - 1,85 m groß, von schlanker Gestalt, schwarze Haare und diese zu einem Dutt gebunden beschrieben. Er sei mit einem schwarzen Trainingsanzug der Marke Adidas bekleidet gewesen.

Der Wiesbadener wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der 0611/345-2340 entgegen.

6. Rabiater Falschparker,

Wiesbaden, Westend, Schwalbacher Straße, Samstag, 05.04.2025, 09:55 Uhr

(cp)Weil er am Samstagmorgen auf dem Gehweg parkte und diesen komplett blockierte, wurde ein Autofahrer in Wiesbaden von einem Passanten angesprochen. Der Falschparker beleidigte den Mann danach und fuhr anschließend mit seinem Auto sogar noch auf ihn zu.

Der Passant, ein 52 Jahre alter Mann aus Wiesbaden lief am Morgen gegen 10:00 Uhr auf dem Gehweg der Schwalbacher Straße. Zwischen der Wellritzstraße und dem Cityparkhaus II kam er jedoch nicht weiter, da ein grauer Ford Focus den Gehweg komplett blockierte. Der 52-Jährige sprach den Fahrer daher an und bat ihn zur Seite zu fahren, damit er weitergehen kann. Hieraufhin schrie der Fahrer den Mann zunächst an und beleidigte ihn mehrfach. Dann setzte er sein Fahrzeug zwar in Bewegung, jedoch nicht um zur Seite zu fahren. Der Unbekannte steuerte sein Auto, wenn auch langsam, direkt auf den 52-Jährigen zu und berührte ihn sogar leicht. Anschließend fuhr der Täter dann doch davon und der Passant blieb unverletzt.

Der Fahrer des grauen Ford Focus soll 25 - 30 Jahre alt sein. Er habe schwarze Haare sowie einen Dreitagebart und sei mit einem weißen T-Shirt und Jeans bekleidet gewesen.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 0611 / 3452140 bei der Polizei zu melden.

7. 25-Jährige im Einkaufszentrum sexuell belästigt, Wiesbaden, Südost, Bahnhofsplatz, Samstag, 05.04.2025, 19:18 Uhr

(cp)In einem Wiesbadener Einkaufszentrum wurde Samstagabend eine junge Frau sexuell belästigt. Der Täter wurde von der Polizei festgenommen.

Die 25 Jahre alte Frau aus Wiesbaden war am Abend gegen 19:20 Uhr in Begleitung eines gleichaltrigen Mannes im Lilien-Carré shoppen. Als sie mit der Rolltreppe in das erste Obergeschoss fuhren, wurde die 25-Jährige plötzlich von hinten unsittlich berührt. Hierauf angesprochen habe der Täter dann noch eine bedrohliche Haltung eingenommen, sei dann aber weitergegangen.

Die Polizei konnte den Mann, einen 32 Jahre alten Mann aus Wiesbaden noch im Einkaufszentrum festnehmen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Zudem erhielt er auch noch ein mehrjähriges Hausverbot.

