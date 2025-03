Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Ladendetektiv geschlagen+++Bräutigam in der Zelle+++Zigarettenautomat angegangen+++versuchter Wohnungseinbruch+++Mülltonnen in Brand gesetzt+++Motorradfahrer flieht vor Polizei+++LKW entwendet+++

1. Ertappte Diebe schlagen auf Ladendetektiv ein, Wiesbaden, Biebrich, Friedrich-Bergius-Straße, Freitag, 22.03.2025, 13:05 Uhr

(cp)Zwei Ladendiebe ließen Freitagmittag aus einem Baumarkt in Biebrich diverse Waren mitgehen, wurden dabei jedoch beobachtet. Vor dem Markt wurde das Duo gestellt. Dabei kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung.

Die 34 und 41 Jahre alten Täter wurden gegen 14:00 Uhr vom Ladendetektiv in einem Baumarkt in der Friedrich-Bergius-Straße beobachtet. Die beiden stopften verschiedene Gegenstände aus den Warenregalen in ihre Jackentaschen und verließen den Markt, ohne die Ware zu bezahlen. Im Ausgangsbereich sprach der Ladendetektiv den 41-Jährigen an, welcher hieraufhin sofort mit den Fäusten auf ihn einschlug. Der Ladendetektiv hielt den Mann aber weiter fest und nahm ihm sogar noch einen Teil der Beute ab. Währenddessen holte der 34-Jährige jedoch ein Brecheisen aus dem Auto und übergab es seinem Komplizen, der den Detektiv nun hiermit bedrohte. Der Geschädigte ließ den Dieb daher los und die Männer flüchteten mit ihrem Auto. Hierbei wurden sie allerdings von einem Zeugen mit seinem Motorroller verfolgt. Nicht zuletzt aufgrund dessen Hinweisen konnten das Fahrzeug und der 34-Jährige wenige Minuten später in der Straße "Alte Schmelze" durch eine Streife gestellt werden. Hierbei stellte sich heraus, dass an dem Fahrzeug falsche Kennzeichen angebracht waren und es auch nicht versichert war. Zudem hatte der Mann keinen Führerschein und es lagen mehrere Haftbefehle gegen ihn vor. Er wurde daher in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Sein Komplize ist noch flüchtig, konnte aber zwischenzeitlich ermittelt werden.

2. Hochzeitsnacht endet für Bräutigam im Polizeigewahrsam, Wiesbaden, Westend/Mitte, Freitag, 21.03.2025, 20:55 Uhr / 23:00 Uhr

(cp)Zwei frisch gebackene Eheleute aus Wiesbaden hatten sich ihre Hochzeitsnacht vermutlich anders vorgestellt. Nach mehreren Auseinandersetzungen, unter anderem auch mit seiner frisch Angetrauten, landete der Bräutigam in einer Zelle. Bereits am frühen Abend gerieten ein 38 Jahre alter Mann aus Wiesbaden und seine drei Jahre ältere Frau kurz nach dem Jawort dermaßen in Streit, dass Anwohner die Polizei verständigten. Vor deren Eintreffen machte sich der Mann auf und davon. Gegen 21:00 suchte er dann das Polizeirevier in der Bertramstraße auf, weil er kurz zuvor auf dem Platz der Deutschen Einheit von einem Unbekannten grundlos mit Pfefferspray besprüht worden sei. Die Beamten versorgten das vermeintliche Opfer und zogen noch einen Rettungswagen hinzu. Nachdem die Augen ausgespült waren, zeigte der Mann sich aber unkooperativ, wollte nichts weiter zu dem Vorfall sagen und zog von dannen. Wie sich erst später herausstellte, war er an der Auseinandersetzung jedoch nicht ganz unschuldig. Vielmehr ging er um 20:55 Uhr auf dem Platz der Deutschen Einheit auf eine Gruppe von mehreren Personen zu und schlug dem Unbekannten unvermittelt von hinten gegen den Kopf. Im Laufe der folgenden Auseinandersetzung wehrte dieser dann lediglich einen weiteren Angriff des Bräutigams erfolgreich mit Pfefferspray ab. Gegen 23:00 Uhr musste sich die Polizei dann ein drittes Mal mit dem 38-Jährigen beschäftigen. Eine Streife bemerkte in der Bahnhofstraße eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Ehepaar und schritt sofort ein. Demnach hatte er seine Frau mit einem Fausthieb die Lippe blutig geschlagen. Der mit rund 2,2 Promille stark alkoholisierte Mann wurde nun festgenommen und verbrachte seine Hochzeitsnacht in einer Zelle. Bezüglich der Auseinandersetzung auf dem Platz der Deutschen Einheit sucht die Polizei nun Zeugen und vor allem den Mann, der dort geschlagen wurde. Er soll ca. 30 Jahre alt, circa 180 cm groß und "nordafrikanisch" aussehen. Er habe dunkles Haar und sei mit einem schwarzen Pullover mit weißem Aufdruck, einer schwarzen Jacke und einer hellen Cargohose bekleidet gewesen. Zudem trug er schwarze Sneaker der Marke Nike mit weißer Sohle und hatte eine schwarze Bauchtasche dabei. Hinweise nimmt die Polizei unter 0611 345-2140 entgegen.

3. Täterhinweise nach Aufbruch eines Zigarettenautomaten, Wiesbaden-Erbenheim, Treptower Straße und Spandauer Straße Samstag, 22.03.2025, 04:50 Uhr und Sonntag, 23.03.2025, 04:30 Uhr

(jul)Am frühen Samstagmorgen machten sich zwei unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten im Stadtteil Wiesbaden-Erbenheim zu schaffen und erbeuteten Bargeld und Zigaretten. Gegen 04:50 Uhr wurden Zeugen in der Treptower Straße auf zwei Männer aufmerksam, welche mit Hebelwerkzeugen an einem Zigarettenautomaten zu Gange waren. Nachdem die Sicherungseinrichtungen überwunden waren, entnahmen die Täter den Inhalt des Automaten und flüchteten zu Fuß in Richtung Berliner Straße. An dem Zigarettenautomaten entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Weiterhin wurden Bargeld und Zigaretten in derzeit unbekannter Höhe entwendet. Nach Angaben der Zeugen habe es sich bei den Tätern um zwei schlanke Männer gehandelt. Die Gesichter der Männer seien mit Masken verdeckt gewesen. Beide Personen seien ca. 180 cm groß und dunkel gekleidet gewesen. Ein Täter habe einen grau-schwarz gemusterten Rucksack mit sich geführt. In der folgenden Nacht ereignete sich ein ähnlicher Sachverhalt in unmittelbarer Nähe. Hier konnte ein Zeuge um 04:30 Uhr drei maskierte Personen mit Rucksäcken dabei beobachten, wie sie einen weiteren Zigarettenautomaten aufbrachen und auch Bargeld sowie Zigaretten entwendeten. Trotz schneller und intensiver Fahndung konnten die Personen nicht mehr im Nachbereich angetroffen werden. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Schläge nach verbalen Streitigkeiten, Wiesbaden, Robert-Krekel-Anlage, Freitag, 21.03.2025, 20:50 Uhr

(jul)Am Freitagabend wurde ein 19-Jähriger in der Robert-Krekel-Anlage von zwei unbekannten Männern angegriffen und ins Gesicht geschlagen. Gegen 20:50 Uhr hielt sich der junge Mann in der Grünanlage in Wiesbaden-Biebrich auf, als er mit einer anderen Personengruppe in Streit geriet. Im Verlauf dieser Konversation wurde der 19-Jährige von einem Täter festgehalten, woraufhin ihm von einem Mittäter mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Anschließend flüchtete die Personengruppe fußläufig in unbekannte Richtung. Der 19-Jähjrige wurde durch den Schlag leicht verletzt. Die zwei Täter seien ca. 25 Jahre alt und beide dunkel bekleidet gewesen. Ein Täter sei ca. 190 cm groß und habe kurze blonde Haare, der andere Täter wurde mit einer Größe von ca. 160 cm und dunklen lockigen Haare beschrieben. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

5. Täter machen sich an Wohnungstür zu schaffen, Wiesbaden, Gartenfeldstraße, Freitag, 21.03.2005, 08:00 - 18:00 Uhr

(jul)Am Freitag machten sich unbekannte Täter an einer Wohnungstür in der Gartenfeldstraße zu schaffen, jedoch scheiterten die Einbruchsversuche. Im Zeitraum von 08:00 bis 18:00 Uhr verschafften sich die Personen auf unbekannte Weise Zutritt in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses. Dort versuchten die Täter eine Wohnungstür im Obergeschoss aufzubrechen. Da das Material der Wohnungstür den gewaltsamen Aufbruchsversuchen standhielt, flüchteten die Täter ohne Beute unerkannt in unbekannte Richtung. An der Wohnungstür entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Unbekannte setzen zwei Mülltonnen in Brand, Wiesbaden, Emser Straße, Samstag, 22.03.2025, 00:20 Uhr

(jul) Am frühen Samstagmorgen setzten Unbekannte zwei Mülltonnen im Wiesbadener Westend in Brand. Gegen 00:20 Uhr wurden Zeugen auf einen Mülltonnenbrand in der Emser Straße aufmerksam. Zu dieser Zeit standen bereits zwei Großraummülltonnen in Vollbrand. Bei dem Brand entstand Sachschaden an den Mülltonnen in der Höhe von mehreren hundert Euro. Verletzt wurde niemand. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Motorradfahrer streift bei Flucht Streifenwagen, Wiesbaden, Parkstraße, Freitag, 21.03.2025, 20:13 Uhr

(cp)Ein Unbekannter fuhr Freitagabend mit einem Motorrad durch den Wiesbadener Kurpark und pöbelte Spaziergänger an. Als die Polizei ihn kontrollieren wollte, ergriff er die Flucht und streifte dabei einen Streifenwagen. Gegen 20:10 Uhr ginge gleich mehrere Notrufe bei der Wiesbadener Polizei ein. Ein Mann ohne Helm würde mit einem Motorrad ohne Kennzeichen kreuz und quer durch den Kurpark fahren und Spaziergänger anpöbeln. Vor Eintreffen der Polizei war er aus dem Park hinausgefahren und mehrere Streifen suchten nach ihm. Eine von ihnen traf den Mann in der Parkstraße auf dem Gehweg an und stellte ihr Fahrzeug quer. Als die Beamten ausstiegen, gab der Unbekannte plötzlich Vollgas, fuhr durch eine schmale Lücke zwischen dem Fahrzeug und einem Zaun, wodurch er beides beschädigte. Er konnte im Rahmen der Fahndung nicht erneut angetroffen werden. Bei dem Krad soll es sich um eine rot/orangene Enduro unbekannten Herstellers gehandelt haben. Der Fahrer wird als 25 bis 30 Jahre alt beschrieben. Er hatte kurze schwarze Haare und war mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Hinweise zu dieser Person nimmt die Polizei unter 0611 / 3450 entgegen.

8. VW-Transporter aus Garage gestohlen,

Wiesbaden, Nordost, Rosselstraße, Freitag, 21.03.2025, 08:00 Uhr bis 21:30 Uhr

(cp)Unbekannte entwendeten am Freitag zwischen 08:00 Uhr und 21:30 Uhr in der Rosselstraße einen VW-Transporter aus einer unverschlossenen Garage. Wie sie dies taten ist bislang unbekannt, jedoch richteten sie beim Herausrangieren des Fahrzeuges erheblichen Schaden in der Garage an. So wurden beispielsweise das Garagentor und dessen Rahmen an allen Seiten beschädigt sowie eine Steckdose und Verkabelungen aus der Wand gerissen. Dementsprechend dürfte das Fahrzeug auch an beiden Seiten beschädigt worden sein. Es handelt sich hierbei um einen weißen Lkw Volkswagen T5, offener Kasten, mit den Kennzeichen WI-VW 404. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter 0611 / 3450 bei der Wiesbadener Kriminalpolizei zu melden.

9. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Wiesbaden, Freitag, 21.03.2025, 17:00 Uhr - Samstag, 22.03.2025, 01:00 Uhr und Samstag, 22.03.2025, 17:00 Uhr - Sonntag, 23.03.2025, 01:00 Uhr

(jul) Am vergangenen Wochenende führten die Stadtpolizei Wiesbaden und die Landespolizei mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Einsatzkonzeption "Sicheres Wiesbaden" durch.

Schwerpunkte der Überwachung lagen im Bereich der Waffenverbotszone, dem Mauritiusplatz, der Reisinger Anlage, dem Platz der deutschen Einheit und der Rheinstraße. An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. Am Samstagabend fanden auch Spielotheken-Kontrollen statt.

Bei den durchgeführten Personenkontrollen im Bereich der Waffenverbotszone konnte ein verbotener Gegenstand in Form eines Messers aufgefunden und sichergestellt werden.

Durch die Einsatzkräfte wurden mehrere Personengruppen mit insgesamt 74 Personen kontrolliert.

Weiterhin wurde der Regeldienst der Polizeireviere unterstützt. Die Stadt Wiesbaden und die Landespolizei Hessen werden weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

