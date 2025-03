Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Zwei PKW entwendet+++Einbrecher scheitern++++ Betrunken Streifenwagen entgegengefahren+++Gewerbliche Einbrüche+++

1. Zwei PKW gestohlen,

Wiesbaden, Tempelhofer Straße und Edisonstraße, Freitag, 07.03.2025, 18.00 bis Samstag, 08.03.2025, 11.30 Uhr

(akl) Am Freitagabend ist ein Peugeot 407 in der Tempelhofer Straße in Wiesbaden-Erbenheim zwischen 22.30 Uhr und 23.30 Uhr entwendet worden. Der Besitzer hatte vermutlich seinen Autoschlüssel im Nahbereich des Fahrzeugs verloren. Am Fahrzeug waren die Kennzeichen WI-CQ 492 angebracht. Ebenfalls gestohlen wurde ein schwarzer Opel Corsa mit dem Kennzeichen WI-RR 110 E. Diesen hatte seine Besitzerin am Freitagabend gegen 18.00 Uhr in der Edisonstraße im Stadtteil Dotzheim abgestellt. Am Samstag wurde dann das Abhandenkommen des Fahrzeugs gegen 11.30 Uhr festgestellt. Auch hier könnte die Besitzerin den Autoschlüssel beim Einladen von Einkäufen im Nahbereich des Fahrzeugs verloren haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0611 - 3450.

2. Einbrecher scheitern beim Versuch,

Wiesbaden-Auringen, Auf den Erlen, Freitag, 07.03.2025 bis Samstag, 08.03.2025

(jul) In der Zeit von Freitag auf Samstag machten sich unbekannte Täter an einem Reihenhaus im Ortsteil Auringen zu schaffen.

Durch die Hausbewohner konnten am Samstagmittag Beschädigungen an der Terrassentür festgestellt werden, welche darauf hinweisen, dass sich dort Einbrecher unbemerkt zu schaffen gemacht hatten. Die Terrassentür hielt jedoch stand, so dass die Täter ohne Beute unerkannt flüchteten. An der Terrassentür entstand dabei Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Betrunken Streifenwagen entgegengefahren, Wiesbaden-Südost, Friedrich-Ebert-Allee, Samstag, 08.03.2025, 19:50 Uhr

(mm) Am Samstagabend befuhr eine Funkwagenbesatzung die Friedrich-Ebert-Allee, als ihr in Höhe der Hausnummer 12 ein weißer Peugeot entgegenkam. In diesem Bereich ist die Straße mit baulich voneinander getrennten Fahrbahnen ausgestattet, sodass kein Gegenverkehr herrschen sollte. Die Beamten wendeten ihren Funkwagen und nahmen die Verfolgung der weiblichen Fahrzeugführerin auf. Im Laufe der weiteren Fahrt, die kein klares Ziel erkennen ließ, verursachte die Dame mehrere weitere Fahrfehler und sollte letztendlich angehalten werden. Auch die Anhaltesignale missachtete die 40-jährige Wiesbadenerin und fuhr unbeirrt in ein Parkhaus. Als sie dort vor einer geschlossenen Schranke anhalten musste, wurde sie einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser konnten weitere Ausfallerscheinungen festgestellt werden, sodass man einen Atemalkoholtest durchführte. Dieser ergab einen Wert von 2,74 Promille. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es glücklicherweise nicht.

4. Einbrüche in Gewerbebetriebe,

Wiesbaden, Blücherstraße / Walter-Hallstein-Straße, Freitag, 07.03.2025, 18:00 Uhr bis Samstag, 08.03.2025, 10:20 Uhr

(js) Zu zwei gewerblichen Einbrüchen kam es im Wiesbadener Stadtgebiet in der Nacht von Freitag auf Samstag. Zwischen Freitagabend, 21:00 Uhr und Samstagmorgen, 07:40 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Friseursalon in der Blücherstraße ein und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Der oder die Täter hebelten ein im Innenhof befindliches Fenster auf, um so in das Objekt zu gelangen.

Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Eingangstür eines Versandgeschäftes in der Walter-Hallstein-Straße aufgehebelt. Hierdurch gelangte der bislang nicht bekannte Täter in das Geschäft, durchsuchte dieses und entwendete einen ebenfalls geringen Bargeldbetrag.

In beiden Fällen ermittelt die Wiesbadener Kriminalpolizei und nimmt Hinweise unter der 0611/345-0 entgegen.

