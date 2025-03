Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Sexuelle Belästigung+++Betrunken Unfall verursacht+++Trick- und Taschendiebstähle+++Faustschläge auf Supermarktparkplatz+++Passant wird geschlagen+++Wohnungseinbrecher+++Mann in Wohnung überfallen

Wiesbaden (ots)

1.Sexuelle Belästigung in Linienbus,

Wiesbaden, Bahnhofstraße, Freitag, 28.02.2025, 18:51 Uhr

(dme) Am frühen Freitagabend wurde eine 17-jährige Jugendliche von einem 24-jährigen Mann in einem Linienbus in der Bahnhofstraße in Wiesbaden unsittlich berührt. Die Geschädigte befand sich um 18:51 Uhr in dem Linienbus, welcher gerade die Bahnhofstraße in der Innenstadt befuhr, als sie plötzlich und unvermittelt von einem ihr unbekannten Mann am Gesäß und am Oberschenkel angefasst wurde. Sie konnte an der nächsten Haltestelle aus dem Bus flüchten und so der Situation entkommen. Der Täter, ein 24-jähriger Mann aus Wiesbaden, konnte von den unmittelbar entsandten Streifen im weiteren Verlauf angetroffen und festgenommen werden. Er wurde auf ein nahe gelegenes Polizeirevier gebracht und musste sich dort den weiteren Maßnahmen unterziehen. Ein auf freiwilliger Basis mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 2,7 Promille. Auf Anordnung eines Richters musste der 24-jährige zur Ausnüchterung die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Er wird sich zudem in einem Strafverfahren wegen der sexuellen Belästigung verantworten müssen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen hierzu aufgenommen.

2.Betrunken gegen Mauer gefahren,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Freitag, 28.02.2025, 22:30 Uhr

(dme) Zu tief ins Glas geblickt hatte am Freitagabend eine 52-jährige Frau aus Wiesbaden als sie unter dem Einfluss von über zwei Promille beim Einparken in der Schiersteiner Straße mit einer Mauer kollidierte. Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass offensichtlich in der Schiersteiner Straße ein Auto beim Einparken mit einer kniehohen Mauer kollidiert war. Ein Fahrer befand sich allerdings nicht mehr vor Ort. Bei den anschließenden Ermittlungen konnte die erheblich alkoholisierte 52-jährige Halterin des Fahrzeugs an ihrer nahegelegenen Wohnanschrift angetroffen werden. Es handelte sich bei ihr zugleich um die Fahrerin zur Tatzeit. Ein von ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Sie musste sich daraufhin auf einem nahegelegenen Polizeirevier einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde zudem beschlagnahmt. An dem Audi der Fahrerin und der Mauer entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Neben der Trunkenheit am Steuer wird gegen die 52-jährige nun auch wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Der Regionale Verkehrsdienst hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2240 zu melden.

3.Trickdiebe machen Beute,

Wiesbaden, Am Hohen Stein, Freitag, 28.02.2025, 18:40 Uhr bis 18:50 Uhr

(dme) Angebliche Teppichhändler stahlen einer 87-jährigen Geschädigten am Freitagabend mehrere Schmuckgegenstände aus ihrer Wohnung in der Straße Am Hohen Stein in Wiesbaden-Biebrich. Die 87-jährige wurde zuvor von einer männlichen Person telefonisch kontaktiert, welche sich als Mitarbeiter einer Teppichfirma ausgab und einen Termin mit der Geschädigten vereinbarte. Anschließend erschien um 18:40 Uhr mindestens ein Mann an der Anschrift der 87-jährigen in Wiesbaden-Biebrich, um ihr vermeintlich einen Teppich zu schenken. Hierdurch verschaffte sich der Täter Zutritt zur Wohnung. Im Zuge dessen entwendete er entweder selbst oder, während er die Geschädigte ablenkte, ein Komplize eine Schatulle mit Schmuck. Anschließend gelang unerkannt die Flucht. Der Täter wurde folgendermaßen beschrieben. Er sei über 30 Jahre alt gewesen und etwa 1,80 Meter groß. Weiterhin hatte er dunkle Haare und sprach akzentfreies Deutsch. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter 0611 345-0 zu melden.

4.Mehrere Taschendiebstähle,

Wiesbaden, Innenstadt, Samstag, 01.03.2025, 11:00 Uhr - 14:00 Uhr

(mm) Unbekannten Tätern gelang es am Samstagvormittag in Wiesbaden in mehreren Fällen den Geschädigten unbemerkt die Portemonnaies aus den auf dem Rücken getragenen Rucksäcken zu entwenden. In bislang vier bekannt gewordenen Fällen befanden sich die lebensälteren Damen zu Fuß im Bereich der Wiesbadener Innenstadt und dort in der Fußgängerzone und auf dem Wochenmarkt auf dem Dern´schen Gelände. Ihre Rucksäcke trugen alle vier auf dem Rücken. Im weiteren Verlauf mussten sie dann zeitversetzt bemerken, dass durch eine unbekannte Person die Rucksäcke geöffnet und aus diesen jeweils die Portemonnaies entwendet wurden. Eine Täterbeschreibung liegt in keinem der Fälle vor. Die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers bittet unter 0611 345-2140 um Hinweise möglicher Zeugen.

5.Trickdiebstahl auf dem Wiesbadener Wochenmarkt, Wiesbaden, Dern´sches Gelände, Samstag, 01.03.2025, 13:45 Uhr

(mm)Zwei Frauen gelang es am Samstagmittag auf dem Wiesbadener Wochenmarkt, eine Verkäuferin eines Verkaufsstandes derart abzulenken, dass sie unbemerkt Bargeld aus der Kasse entwenden konnten. Um 13:45 Uhr kam zunächst eine und kurz darauf eine zweite Frau an den Verkaufsstand auf dem Wiesbadener Wochenmarkt auf dem Dern´schen Gelände. Die Zweite lenkte die 16-jährige Verkäuferin dann durch lautes Schreien ab und verwickelte sie in ein Gespräch. Diese unübersichtliche Situation nutzte die erste Frau aus und entwendete das Bargeld aus der Kasse. Beide Frauen flüchteten im Anschluss unerkannt. Sie waren 20-30 Jahre alt, 1,65 Meter groß, hatten eine normale Statur und einen südosteuropäischen Phänotyp. Beide trugen pinken Lippenstift und hatten dunkle Haare. Ein der beiden zum Dutt gebunden, die andere trug die schulterlangen Haare offen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter 0611 345-2140 mit der Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers in Verbindung zu setzen.

6.Faustschläge auf Supermarktparkplatz,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Samstag, 01.03.2025, 12:55 Uhr

(mm)Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Samstagmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Wiesbaden. Um 12:55 Uhr gerieten eine 65-jährige Wiesbadenerin und ihre 32-jährige Tochter in der Schiersteiner Straße mit einer anderen Frau in eine verbale Auseinandersetzung. Plötzlich schlug die Frau der Mutter und auch ihrer Tochter mit beiden Fäusten ins Gesicht. Die Frauen wurden hierdurch leicht verletzt und die Brille der Mutter wurde beschädigt. Die Täterin flüchtete unerkannt und stieg in einen Linienbus in Fahrtrichtung Innenstadt. Sie kann als 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und 25 Jahre alt beschrieben werden. Die Frau hatte einen südländischen Phänotyp, trug ihre schwarzen Haare zum Zopf gebunden und war bekleidet mit einer Winterjacke und einem hellen Schal, den sie um den Kopf gebunden hatte. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers unter der Telefonnummer 0611 345-2340 entgegen.

7.Passant wird auf dem Nachhauseweg geschlagen, Wiesbaden, Bismarckring, Samstag, 01.03.2025, 03:00 Uhr

(mm) Am frühen Samstagmorgen wurde ein Passant in Wiesbaden durch eine ihm gänzlich unbekannte Person angesprochen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 60-Jährige ging zusammen mit einem Bekannten aus der Wiesbadener Innenstadt nach Hause, als ihn gegen 03:00 Uhr im Bismarckring eine männliche Person mit den Worten, Hey!", oder, "Hallo!", ansprach. Hierauf drehte er sich zu der Person und diese versetzte ihm unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht. Der Geschädigte wehrte sich noch gegen die Schläge, kam aber zu Fall, wobei er vermutlich sein Handy verlor. Den Täter kann der Geschädigte wie folgt beschreiben: männlich, 1,80 Meter groß, Mitte 20, stämmige Statur, dunkler Hauttyp, schulterlange, schwarze Haare. Er war bekleidet mit einem dunklen Parka und einer dunklen Hose. Durch die Schläge wurde der Wiesbadener leicht verletzt. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers unter der Telefonnummer 0611 345-2340 entgegen.

8.Taschendieb entwendet Portemonnaie aus Umhängetasche, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Samstag, 01.03.2025, 15:40 Uhr

(mm) Am Samstagnachmittag entwendete ein Trickdieb in Wiesbaden das Portemonnaie einer Passantin, aus deren Umhängetasche indem er diese in ein Gespräch verwickelte und hierdurch ablenkte. Der Täter sprach die 64-jährige Wiesbadenerin gegen 15:40 Uhr in der Dotzheimer Straße in Höhe der Assmannshäuser Straße an und fragte sie nach dem Weg. Hierbei hielt er ihr immer wieder sein eigenes Handy vor das Gesicht und deutete auf diesem auf die Karte. Durch die Frau unbemerkt, entnahm er in dieser unübersichtlichen Situation das Portemonnaie der Geschädigten aus deren Umhängetasche, ohne dass diese das bemerkte. Im Anschluss flüchtete er unerkannt. Die Frau kann den Täter als, männlich, 20-25 Jahre alt, 1,70 Meter - 1,75 Meter groß und normaler Statur beschreiben. Er habe einen südasiatischen Phänotyp mit dunklem Teint besessen. Der Mann war dunkel gekleidet, und trug einen karierten, braunen Mantel über dem Arm. Weiterhin trug er eine Tasche oder eine Tüte bei sich. Er sprach gebrochen Deutsch und hatte das Handy auf Englisch eingestellt. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers unter der Telefonnummer 0611 345-2340 entgegen.

9.Wohnungseinbrecher brechen in leerstehendes Haus ein, Wiesbaden, Haideweg, Mittwoch, 26.02.2025, 15:45 Uhr - Samstag, 01.03.2025, 09:15 Uhr

(mm) In der vergangenen Woche stiegen Täter in ein Einfamilienhaus in Wiesbaden ein. Zwischen Mittwochnachmittag und Samstagmorgen, 09:15 Uhr, gelangte der Täter durch Übersteigen eines Maschendrahtzauns zunächst auf das Grundstück. Im 1. Obergeschoss drückte er einen Rollladen nach oben und schlug die Scheibe des Fensters ein. Im Innern des leerstehenden Hauses durchsuchte der Täter sämtliche Räumlichkeiten, entwendete aber dem ersten Anschein nach nichts. Letztendlich flüchtete er unerkannt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 0611 345-0.

10.Zwei Täter überfallen Mann in dessen Wohnung, Mainz-Kastel, Zehnthofstraße, Samstag, 01.03.2025, 21:10 Uhr

(mm) Am Samstagabend klingelten zwei Männer an der Wohnungstür eines Mannes in der Zehnthofstraße im Ortsteil Mainz-Kastel und gingen in die Wohnung, als dieser öffnete. In der Wohnung schlugen sie auf den Mann ein und forderten Geld. Die Täter klingelten bei dem Mann und dieser öffnete die Wohnungstür. Unmittelbar attackierten die Männer den 24-jährigen Wohnungsinhaber und drängten ihn in die Wohnung. Hier schlugen sie weiter auf ihn ein und forderten die Herausgabe von Geld, welches der Mann ihnen aber nicht gab. Als die Täter andeuteten, nun ein Messer einzusetzen, öffnete der Überfallene in Panik ein Fenster, sprang aus dem 1. Obergeschoss und flüchtete sich in eine nahegelegene Gaststätte, von wo aus er die Polizei verständigte. Durch die Schläge erlitt er nicht unerhebliche Verletzungen. Die Täter kann er als, 20 - 30 Jahre alt beschreiben. Einer der beiden hatte einen südländischen Phänotyp, eine etwas kräftigere Statur, war 1,75 Meter - 1,80 Meter groß, hatte schwarze Haare, einen schwarzen Bart und war bekleidet mit einer roten Jacke und einer dunklen Hose. Der andere hatte eine korpulente Statur, war 1,80 Meter - 1,85 Meter groß, trug eine Sturmhaube und war dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 345-0 entgegen.

