Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Diebstahl aus PKW+++Einbrecher besprühen Hund mit Reizgas+++Trickdiebstahl+++Sicheres Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots)

1. Diebstahl aus PKW,

Wiesbaden, Zugspitzstraße, Freitag, 14.03.2025, 23.40 Uhr

(akl) Am späten Freitagabend gegen 23.40 Uhr öffneten drei Unbekannte in der Zugspitzstraße einen abgeparkten, unverschlossenen silbergrauen Opel, durchsuchten ihn und entwendeten eine Sonnenbrille der Marke Prada und einen geringen Geldbetrag. Zwei Tatverdächtige wurden als schwarz gekleidet und dunkel maskiert beschrieben, der eine 190 cm und der andere 165 cm groß. Der dritte Tatbeteiligte sei etwa 18 Jahre alt und 175 cm groß gewesen, von marokkanischem Phänotyp und habe eine Buckelnase gehabt. Er sei mit einer schwarzen Winterjacke, einem schwarzen Kapuzenpullover und eine blaue Jeans bekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0611-3452540 entgegen.

2. Einbrecher besprühen Hund mit Reizgas, Wiesbaden, Rheingauviertel, Eltviller Straße, Freitag, 14.03.2025, 18:30 bis 19:29 Uhr

(cp) Unbekannte brachen Freitagabend in eine Wohnung in der Eltviller Straße ein. Hierbei trafen sie auf den Hund des Bewohners, den sie mit Pfefferspray außer Gefecht setzten und im Bad einsperrten.

Vermutlich vier Täter nutzten zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr die Abwesenheit des Bewohners einer Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Eltviller Straße aus. Sie gelangten gewaltsam über die Wohnungstür in die Wohnung. Hier trafen sie auf den Hund des Geschädigten, den sie mit Reizgas besprühten und so außer Gefecht setzten. Anschließend sperrten sie den Hund in das Badezimmer und durchsuchten die Wohnung. Mit ihrer Beute, einer Uhr und Schmuck im Wert von wenigen Tausend Euro ergriffen die Täter anschließend die Flucht. Hierbei wurden sie durch Zeugen beobachtet. Demnach handelt es sich vermutlich um vier Täter, die in einem dunklen VW Golf mit Frankfurter Kennzeichen flüchteten. Täter und Fahrzeug konnten im Rahmen der Fahndung nicht angetroffen werden. Nur einer der Täter konnte beschrieben werden. Er soll circa 180 cm groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Er habe enganliegende schwarze Haare sowie einen dunklen Vollbart und sei mit einer schwarzen Jacke, eventuell einer Lederjacke bekleidet gewesen.

Hinweise zu den Personen nimmt die Polizei unter 0611 / 3450 entgegen.

3. Trickdiebstahl,

Wiesbaden, Biebrich, Elisabethenstraße, Samstag, 15.03.2025, 16:13 Uhr

(nm) Ein Unbekannter erbeutete am Samstagnachmittag in der Elisabethenstraße in Wiesbaden Biebrich, Bargeld aus der Geldbörse des Geschädigten.

Unter dem Vorwand Geldwechsel zu wollen, verwickelte der Dieb sein Opfer gegen 16:13 Uhr in ein Gespräch. Ohne das dieser es merkte, konnte der Täter eine größere Summe an Bargeld aus der Geldbörse erbeuten. Der Dieb soll männlich, mindestens 35 Jahre alt gewesen sein und ein südländisches Aussehen gehabt haben. Er habe einen schwarzen Bart, dunkle Kleidung sowie einen weißen Baustellenhelm getragen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

4. Sicheres Wiesbaden,

Wiesbaden, Stadtgebiet, Samstag, 15.03.2025, 17:00 Uhr bis Sonntag, 16.03.2025, 01:00 Uhr

(nm ) Von Samstag auf Sonntag wurden im Stadtgebiet Wiesbaden gemeinsame Kontrollen durch die Landes- und Stadtpolizei durchgeführt.

Im Rahmen des Einsatzkonzeptes "Sicheres Wiesbaden" wurden von Samstag, 17:00 Uhr bis Sonntag, 01:00 Uhr Kontrollen im Wiesbadener Stadtgebiet durchgeführt. Auf dem Dach des Lili wurde eine größere Gruppe einer Kontrolle unterzogen, bei der eine Person ein Einhandmesser bei sich trug. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Auf dem Gelände des Einkaufzentrum Schelmengraben konnte eine Person mit einem offenen Haftbefehl angetroffen werden. Die Polizei wird auch weiterhin im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Wiesbaden" regelmäßig im Stadtgebiet präsent sein und Kontrollen durchführen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell