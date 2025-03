Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Betrunkener Autofahrer beschädigt Fahrzeuge und flüchtet+++Anhänger geklaut+++Kind angefahren u. geflüchtet+++Handtasche entwendet+++Mehrere Fluchten vor der Polizei durch PKW- u. Rollerfahrer

Wiesbaden (ots)

1. Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein beschädigt vier Fahrzeuge und flüchtet, Wiesbaden-Erbenheim, Moabiter Straße, Freitag, 28.03.2025, 21:00 Uhr

(mm)Einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursachte am Freitagabend ein betrunkener Verkehrsteilnehmer in Wiesbaden. Der 34-jährige Mann befuhr gegen 21:00 Uhr mit seinem Mercedes die Moabiter Straße, aus Richtung Weglache kommend, in Fahrtrichtung Spandauer Straße. In Höhe der Hausnummer 2 streifte er vier geparkte Fahrzeuge und verursachte an drei von diesen, sowie an seinem eigenen Fahrzeug Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Unbeirrt von dem Unfall flüchtete der Wiesbadener zu Fuß von der Unfallstelle und ließ seinen Beifahrer zurück. Wenig später erschien er wieder an der Unfallstelle. Schnell wurde der Grund für seine Flucht klar: Er hatte keinen Führerschein, stand dafür aber unter dem Einfluss von Alkohol. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,01 Promille. Glücklicherweise blieb es bei Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm den Fahrer vor Ort fest und verbrachte ihn zur Blutentnahme auf die Dienststelle.

2. Autofahrer flüchtet vor der Polizei,

Wiesbaden, Biebricher Allee, Samstag, 29.03.2025, 00:45 Uhr

(mm)Beamte der Polizeidirektion Wiesbaden führten in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Verkehrskontrolle in Wiesbaden durch. Die Beamten kontrollierten ab 23:00 Uhr in der Biebricher Allee. Gegen 00:45 Uhr näherte sich der Fahrer eines blauen BMW der Kontrollstelle. Durch Beamte konnte feststellen, dass dieser bei Erkennen der Kontrollstelle sein Fahrzeug wendete und zurück in Richtung des Wiesbadener Hauptbahnhofs fuhr. Eine Streife folgte dem Fahrzeug zunächst in Richtung Wiesbaden-Erbenheim. Hierbei erreichte der Fahrer Geschwindigkeiten bis 170km/h. In Wiesbaden-Erbenheim befuhr er dann schließlich einen Feldweg und stoppte dort sein Fahrzeug. Aus dem Fahrzeug sprangen vier Personen und flüchteten fußläufig. Alle vier konnten aber wenig später festgenommen werden. Hierbei kam auch ein Schutzhund der Polizei zum Einsatz. Verletzt wurde keine der Personen. Die Festgenommenen wurden auf umliegende Polizeidienststellen verbracht, wo sie sich polizeilichen Maßnahmen unterziehen mussten. Im Anschluss daran wurden alle Personen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben, da es sich um Minderjährige handelte. Der Hintergrund der Flucht bedarf weiterer Ermittlungen; der nicht zugelassene BMW, in dem sich mehrere Gegenstände befanden, die die Begehung von Straftaten vermuten lassen, wurde sichergestellt.

3. Anhänger entwendet,

Wiesbaden, Frauensteiner Straße, Freitag, 28.03.2025, 16:00 Uhr bis Samstag, 29.03.2025, 06:00 Uhr

(js) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Frauensteiner Straße ein Pkw-Anhänger gestohlen. Der Geschädigte gab bei der Polizei an, dass er seinen Anhänger am Freitagnachmittag zuletzt gesehen und am Samstagmorgen dessen Fehlen festgestellt hat. Der Hänger ist wohl im Verlaufe der Nacht von Freitag auf Samstag entwendet worden. An diesem war zuletzt das amtliche Kennzeichen WI-ZQ 189 angebracht. Hinweise hierzu nimmt das 5. Polizeirevier unter der 0611/345-2540 entgegen.

4. Kind angefahren und geflüchtet,

Wiesbaden, Adlerstraße / Röderstraße, Samstag, 29.03.2025, 14.10 Uhr

(akl) Ein achtjähriges Kind ist am Samstagmittag in der Röderstraße von einem Fahrzeug erfasst und leicht verletzt worden - der Unfallverursacher flüchtete. Das Mädchen ging an der Hand ihrer Mutter gegen 14.10 Uhr auf der Adlerstraße und wollte an der Ecke Röderstraße über die dortige Querungshilfe die Fahrbahn passieren. Ein blauer Kleinwagen der Marke VW befuhr die Röderstraße in Richtung Taunusstraße und touchierte das Kind am linken Oberschenkel. Durch den Rettungsdienst wurde das Mädchen ambulant behandelt und vor Ort entlassen. Das Fahrzeug trug wahrscheinlich die Stadtkennung SWA. Der Fahrer wurde als etwa 60 Jahre alter Mann mit einer Halbglatze und längeren grauen Haaren im Nackenbereich beschrieben. Er trug eine Brille und eine rote Jacke. Hinweise erbittet der Regionale Verkehrsdienst unter der Rufnummer 0611-3452240.

5. Handtasche entwendet,

Wiesbaden, Langgasse, Optikergeschäft Samstag, 29.03.2025, 17:40 Uhr

(sb) Am Samstagabend kam es zu dem Diebstahl einer Handtasche in einem Optikergeschäft in der Wiesbadener Fußgängerzone. Die 30-jährige Geschädigte probierte Brillen an und stellte Ihre Handtasche hierfür ab. In einem unbeobachteten Moment wurde die Tasche durch zwei unbekannte Täter entwendet. Die Täter wurden beide als männlich, ca. 30 Jahre alt und mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Beide hätten einen Bart gehabt. Ein Täter habe einen grauen Jogginganzug getragen, der andere Täter eine schwarze Steppjacke. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

6. Berauschter Autofahrer begeht Unfallflucht und greift Polizeibeamte an Wiesbaden, Innenstadt Samstag, 29.03.2025, 21:40 Uhr

(sb) Ein unter Alkohol- und unter Drogeneinfluss stehender 21-jähriger fuhr am Samstagabend mit einem PKW in die Absperrung einer Baustelle in der Emser Straße in Wiesbaden. Der Mann fuhr im Anschluss jedoch weiter, bis ihn eine Streife in der Hermannstraße stoppte und festnahm. Da der Fahrer keinerlei Ausweispapiere mit sich führte, begab sich die Streife mit ihm zu der Wohnung, in der sich die Dokumente befinden sollen. Dort schlug der zuvor stets kooperative Fahrer einem Beamten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Beamte wurde hierbei leicht verletzt. Eine zweite Beamtin konnte einem Schlag des Fahrers ausweichen und blieb unverletzt. Der Fahrer wurde nun zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht und am nächsten Tag dem Haftrichter vorgeführt.

7. Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei und verunfallt Wiesbaden, u.A. BAB66 Sonntag, 30.03.2025, 03:20 Uhr

(sb) Eine Streife stellte von Samstag auf Sonntagnacht ein Kleinkraftrad fest, das die A66 aus Richtung Frankfurt a.M. in Richtung Wiesbaden befuhr. Die Beamten folgten dem Roller und beabsichtigen ihn zu kontrollieren. Der 16-jährige Fahrer flüchtete jedoch vor der Streife, bis er schließlich in der Hafenstraße in Wiesbaden-Schierstein aus eigenem Verschulden zu Fall kam. Hierbei wurde der Fahrer leicht verletzt. Nun versuchte er fußläufig zu flüchten, wurde jedoch nach wenigen Metern durch Beamte eingeholt und festgenommen. Nun stellte sich der mögliche Grund für die Flucht heraus: Der Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Roller ist nicht versichert. Unklar ist nach aktuellem Ermittlungsstand auch, ob der Roller ihm gehört oder nicht.

8. Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei und leistet Widerstand, Wiesbaden-Klarenthal, Sonntag, 30.03.2025, 04:20 Uhr

(sb) In der Nacht von Samstag auf Sonntag beabsichtige eine Streife in Wiesbaden-Klarenthal ein Kleinkraftrad zu kontrollieren. Grund hierfür war ein auffälliges Fahrverhalten sowie das abgelaufene Versicherungskennzeichen. Der Fahrer flüchtete jedoch vor der Streife, wobei es ihm gelang, außer Sicht zu geraten. Wenige Minuten später wurde der Fahrer erneut durch die Streife gesichtet. Er flüchtete nun fußläufig, konnte jedoch festgenommen werden. Bei der Festnahme leistete er Widerstand, wobei er selbst leicht verletzt wurde. Die Polizeibeamten blieben unverletzt.

