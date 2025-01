Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Vorfall in der Buslinie M5

Osnabrück (ots)

Bereits am 30.12.2024 kam es in der Buslinie M5 Dodesheide in Richtung stadtauswärts zu einem Vorfall. Zwischen Nikolaizentrum und Roopstraße stieg eine männliche Person in den Bus und setzte sich neben eine 21-jährige Frau aus Wallenhorst, welche auf der linken Seite im Bus in der Nähe der vorletzten Tür saß. Der Mann starrte die Frau unentwegt an, murmelte vor sich hin und ließ die 21-Jährige erst nach mehrmaliger Aufforderung von ihrem Sitzplatz aufstehen. Am Reinhold-Tilling-Weg stieg die Frau aus Wallenhorst dann mit mehreren anderen Personen aus und ging in Richtung der Sparkasse. Der unbekannte Mann verfolgte sie daraufhin weiter. Erst nachdem die Frau sich an eine andere Frau wandte ließ der Verfolger von ihr ab.

Der unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- zwischen 20-30 Jahren

- dunkle, kurze Haare

- 1,70-1,75 m

- dunkle Winterjacke

- Jeans

- dunkler Rucksack

- keine Brille/ keinen Bart

- ungepflegt

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem unbekannten Mann machen können, sich tagsüber unter 0541/327-3117 oder zu sonstigen Zeiten unter 0541/327-2215 zu melden. Ferner sucht die Polizei nach der Frau, an die sich die 21-Jährige wandte.

