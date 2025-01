Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Nachtrag zur Meldung "Leichenfund in Bissendorf"

Osnabrück (ots)

Im Zusammenhang mit dem kürzlich entdeckten Leichenfund in Bissendorf, hat die Polizei Melle einen neuen Hinweis erhalten.

Eine Zeugin hat der Polizei mitgeteilt, dass sie im Oktober 2024 an zwei Vormittagen in der Nähe des Fundortes einen ortsfremden Mann beobachtet hat, der sich in einer ungewöhnlichen Weise verhalten habe. Laut der Zeugin war der Mann zu diesen Zeiten an dem Ort des Leichenfundes unterwegs. Die Polizei geht diesem Hinweis nun mit Nachdruck nach, um mögliche Verbindungen zum aktuellen Fall zu prüfen. Die Polizei bittet weiterhin die Bevölkerung um Mithilfe. Wer ebenfalls weitere Hinweise zu der männlichen Person geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05422/ 9226-130 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

