POL-WI-KvD: +++Schläge mit Teleskopschlagstock+++zwei Roller gestohlen+++Zigarettenautomat aufgebrochen+++Verletzte Frau nach Hundebiss+++Einbrüche+++

1. Hausordnung mit Teleskopschlagstock durchgesetzt, Wiesbaden, Kastellstraße, Freitag, 11.04.2025, 15:00 Uhr

(jul) Im Verlauf von verbalen Streitigkeiten wurde am Freitagnachmittag in der Kastellstraße ein 46-jähriger Mann durch einen Schlag mit einem Teleskopschlagstock leicht verletzt.

Gegen 15:00 Uhr beabsichtigte ein 42-Jähriger in der Kastellstraße Freunde zu besuchen. Da die Klingel nicht funktionierte, versuchte er durch Rufe auf sich aufmerksam zu machen. Diese Rufe betrachtete ein 62-jähriger Anwohner als ruhestörenden Lärm, woraufhin dieser den Besucher mit der "Hausordnung" schlug. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass es sich bei der sogenannten "Hausordnung" um einen Teleskopschlagstock handelte. Der 42-jährige Mann wurde durch den Schlag leicht verletzt.

Der 62-jährige Anwohner des Mehrfamilienhauses muss sich nun in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

2. Zigarettenautomaten aufgebrochen,

Wiesbaden, Graf-von-Gaalen-Straße, bis Samstag, 12.04.2025, 06:40 Uhr

(jul) In der Nacht von Freitag auf Samstag machten sich unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten im Stadtteil Wiesbaden-Klarenthal zu schaffen und erbeuteten Tabakwaren.

Am Samstagmorgen gegen 06:40 Uhr stellten aufmerksame Zeugen einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in der Graf-von-Gaalen-Straße fest. Offensichtlich wurde dieser in der vergangenen Nacht durch unbekannte Täter gewaltsam geöffnet und Tabakwaren im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Anschließend gelang den Tätern unerkannt die Flucht. An dem Zigarettenautomaten entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

3. Zwei Rollerdiebe ertappt,

Wiesbaden, Seerosenweg, Freitag, 11.04.2025, 19.00 Uhr bis Samstag, 12.04.2025, 01.30 Uhr

(akl) Ein aufmerksamer Passant bemerkte in der Samstagnacht gegen 01.30 Uhr zwei verdächtige Personen, die zwei Motorroller schoben. Als sich diese beobachtet fühlten, ließen sie die Roller fallen und versteckten sich kurzzeitig in einem Gebüsch. Der Passant meldete daraufhin seine Feststellungen unmittelbar über den Notruf der Polizei. Zahlreiche Polizeistreifen wurden daraufhin an den Einsatzort entsandt. Die beiden Verdächtigen flüchteten derweil fußläufig in Richtung Schelmengraben und konnten trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Sie konnten als männlich, zwischen 15 und 18 Jahren und mit dicker schwarzer Jacke bekleidet beschrieben werden. Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Täterhinweise nach Hundebiss,

Mainz-Kastel, Kasteler Museumsufer, Samstag, 12.04.2025, 11:00 Uhr

(jul) Nachdem am Samstagmittag eine Frau in Mainz-Kastel von einem angeleinten Hund gebissen wurde, flüchtete der Hundehalter.

Gegen 11:00 Uhr überquerte eine 75-jährige Frau mit ihrem Fahrrad den Bahnübergang im Bereich des Kasteler Bahnhofs. Dabei wurde sie von einem angeleinten Hund angesprungen und gebissen. Der Hundehalter verließ anschließend die Örtlichkeit in Richtung des Bahnhofes, ohne sich um die leichtverletzte Frau zu kümmern. Die Dame erlitt eine blutende Bisswunde am Bein.

Der Hundehalter sei ca. 75 Jahre alt und ca. 175 cm groß gewesen. Er habe dunkle Kleidung getragen. Der Hund sei klein gewesen, habe weißes langes Fell gehabt und ein rosa Halsband getragen.

Hinwiese nimmt das 2. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240.

5. Einbruch in Gaststätte,

Wiesbaden, Heinrich-Zille-Straße, Samstag, 12.04.2025, 05:30 Uhr

(jst) Am Samstagmorgen kam es zu einem gewerblichen Einbruch in der Heinrich-Zille-Straße. Gegen 05:30 Uhr verschaffte sich mindestens ein unbekannter Täter Zutritt in eine Gaststätte im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses.

Der oder die Täter näherten sich vermutlich über die Christian-Morgenstern-Straße an und hebelten das frei zugängliche Verkaufsfenster auf, um so in das Objekt zu gelangen. Es wurde ein geringer Bargeldbetrag aus der Gaststätte entwendet.

Nach ersten Ermittlungen handelte es sich bei einem unbekannten Täter um eine männliche Person mit schlanker Statur. Der Täter ist etwa 175 - 180 cm groß und war mit Arbeitshandschuhen, einer weißen Kapuzenjacke, einer schwarzen Umhängetasche mit schwarzem Taschengurt, einer dunklen Jeans sowie mit weißen Sneaker bekleidet.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der 0611/345-0 entgegen.

6. Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Wiesbaden, Waldstraße, Samstag, 12.04.2025, 11:00 Uhr - Samstag, 12.04.2025, 19:47 Uhr

(jst) Am Samstag stieg mindestens ein unbekannter Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Wiesbaden-Biebrich ein. Der Täter gelangte auf unbekannte Art und Weise in das Treppenhaus und hebelte im weiteren Verlauf eine Wohnungstür im 1. Obergeschoss auf. Im Inneren der Wohnung durchsuchte der Täter sämtliche Räumlichkeiten und entwendete mutmaßlich mehrere Uhren. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Täter steigt über Balkon in Wohnung ein, Mainz-Kostheim, Im Sampel, Sonntag, 13.04.2025, 01:10 Uhr

(jst) In der Nacht auf Sonntag verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt über einen Balkon in eine Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses Im Sampel. Dem Täter gelang es, die nicht verriegelte Balkontür gewaltsam aufzudrücken, um so in die Wohnung einzusteigen. Durch einen zufällig eingetroffenen Bekannten des Wohnungsinhabers wurde der unbekannte Täter bei der Tat gestört und flüchtete ohne Beute durch einen Sprung vom Balkon in Richtung Teufelssprung. Bei dem Täter soll es sich demnach um eine männliche Person handeln. Er ist ca. 175 - 180 cm groß und war mit einem grauen Sweatshirt, einer grauen Hose, einem schwarzen Rucksack und weißen Turnschuhen bekleidet. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

