POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall mit zwei Beteiligten auf der Überleitung zur Autobahn

Am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr wollte ein 31-Jähriger mit seinem Ford von der B38A, von Mannheim-Neckarau kommend, auf die BAB 656 auffahren. Hierbei kollidierte er mit dem Audi einer 47-Jährigen, welche hier verkehrsbedingt warten musste. Durch den Aufprall wurden das Heck des Audis sowie die Front des Unfallverursachers beschädigt. Der Sachschaden am Ford liegt bei 6.000 Euro. Der Schaden am Audi wird mit 2.000 Euro beziffert. Die Audi-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, weshalb sie durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Zudem war der Ford des Mannes nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden musst.

