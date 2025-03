Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: B31: Zwei Verletzte nach Frontalkollision

Eriskirch (ots)

Kurz nach halb drei Uhr kam es am Donnerstagnachmittag auf der B31 kurz der Anschlußstelle Schlatt in Fahrtrichtung Oberdorf zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Um 14.40 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Langenargen alarmiert, kurz darauf auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Eriskirch. In der Alarmmeldung hieß es, dass eine Person eingeklemmt sei und ein Fahrzeug rauchen würde. Bei Eintreffen der Rettungskräfte war ein Fahrzeuglenker bereits von Ersthelfern ausserhalb des Wagens betreut und eine weitere Person befand sich eingeschlossen in ihrem PKW. Mit hydraulischem Rettungsgerät wurde die Person durch das Öffnen der verkeilten Fahrertüre befreit und an den Rettungsdienst übergeben, der mit zwei Rettungswagen und dem Rettungshubschrauber Christoph 45 vor Ort war. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme und stellte den Brandschutz sicher. Ein Brand lag nicht vor, die Rauchentwicklung war vermutlich auf die Treibladungen der ausgelösten Airbags zurückzuführen. Beide verletzten Personen wurden mit den Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert. Zur Art und Schwere der Verletzungen hat die Feuerwehr keine Kenntnis. Während der Einsatzmaßnahmen war die B31 zwischen Schlatt und Oberdorf voll gesperrt. Die Sperrung dauerte in den späten Nachmittagstunden noch an. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Langenargen und Eriskirch mit 6 Fahrzeugen und ca. 40 Einsatzkräften. Nach der Personenrettung wurde die Feuerwehr Langenargen aus dem Einsatz, der sich auf Eriskircher Gemarkung ereignet hatte, herausgelöst. Ebenfalls vor Ort war der stellvertretende Kreisbrandmeister Peter Schörkhuber. Zum genauen Unfallhergang hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte:

- Freiwillige Feuerwehr Langenargen - Freiwillige Feuerwehr Eriskirch - Stellv. Kreisbrandmeister Peter Schörkhuber - Kreisfeuerwehrpressesprecher - DRK Rettungsdienst - DRF Rettungshubschrauber Christoph 45 - Polizei

