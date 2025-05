POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwochmittag (14.05.2025) eine Gartenhütte am Schädleweg im Gewann Halde in Brand geraten. Zeugen alarmierten gegen 14.30 Uhr die Feuerwehr. Trotz des raschen Eintreffens der Einsatzkräfte brannte die Hütte vollständig ab. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden rund 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden ...

