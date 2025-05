Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Auffahrunfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Donnerstagmorgen (15.05.2025) nach einem Auffahrunfall in der Straße Neue Weinsteige davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unbekannte fuhr ersten Ermittlungen zufolge gegen 06.05 Uhr mit seinem blauen Opel Adam auf dem linken Fahrstreifen der Neuen Weinsteige Richtung Degerloch. An der Einmündung der Straße Auf dem Haigst soll er aus unbekannten Gründen gegen den Bordstein einer Verkehrsinsel gefahren und anschließend gegen einen Mercedes eines 57 Jahre alten Mannes geprallt sein, der vor ihm an einer roten Ampel stand. Danach soll er die Straße Neue Weinsteige in Richtung Innenstadt geflüchtet sein. Der Mercedesfahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Alarmierte Polizeibeamte entdeckten wenig später bei der Fahndung den geparkten Opel an der Straße Neue Weinsteige auf Höhe der Hausnummer 66. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Schaden rund 20.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

