POL-H: Polizei Hannover lädt zu Fahrrad-Codierung und Bürgergesprächen ein

Hannover (ots) - Drei bislang unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen, 20.05.2025, versucht, den Geldautomaten einer Bankfiliale am Planetenring in Garbsen zu sprengen. Die Polizei bittet nun um Hinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover betraten drei maskierte Männer gegen 02:50 Uhr den Vorraum einer Bankfiliale am ...

