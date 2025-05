Polizeidirektion Hannover

POL-H: Garbsen: Versuchte Geldautomatensprengung - Polizei sucht mögliche Zeugen

Hannover (ots)

Drei bislang unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen, 19.05.2025, versucht, den Geldautomaten einer Bankfiliale am Planetenring in Garbsen zu sprengen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover betraten drei maskierte Männer gegen 02:50 Uhr den Vorraum einer Bankfiliale am Planetenring. Dort versuchten sie, eine Tür im Innenraum gewaltsam aufzubrechen. Dies gelang jedoch nicht, die Tür hielt Stand.

Videoaufzeichnungen zeigen, dass die Täter Kabel mit sich führten. Weshalb der ZKD von einer versuchten Geldautomatensprengung ausgeht.

Die drei Täter waren dunkel gekleidet und trugen dunkle Masken vor dem Gesicht. Nach der Tat flüchteten sie mit E-Scootern über den Planetenring in Richtung Am Planetencenter und Am Eichenpark.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms, fas

