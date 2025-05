Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Mann durch Stich in den Hals schwer verletzt - Tatverdächtiger stellt sich der Polizei

Hannover (ots)

Am Samstag, 24.05.2025, hat ein Täter einen 44-Jährigen Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Garbsen durch einen Stich in den Hals schwer verletzt. Nachdem der Täter zunächst vom Tatort flüchtete, stellte er sich wenig später der Polizei. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gelangte der Mann gegen 05:00 Uhr auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhauses in der Straße "Auf der Horst" in Garbsen. Dort klopfte er an verschiedene Wohnungstüren des Gebäudes. Als der 44-jährige Hausbewohner die Tür zu seiner Wohnung öffnete, stach der Täter diesem unvermittelt mit einem messerähnlichen Gegenstand in den Hals und verletzte ihn dadurch schwer. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den schwerverletzten 44-Jährigen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht aktuell nicht.

Noch während der laufenden Fahndung stellte sich ein 41-Jähriger in der Polizeiinspektion Garbsen. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und wird einem Haftrichter vorgeführt.

Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags und sucht Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /pk

