FW-MH: Unfall auf der BAB 40 in Fahrtrichtung Essen, Höhe Abfahrt Styrum

Am heutigen Dienstag (26.11.24), kurz vor 11:00 Uhr, wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 40 in Fahrtrichtung Essen über eCall und mehrere Anrufer gemeldet. Laut erster Meldungen sollte sich die Unfallstelle kurz vor der Ausfahrt Mülheim-Styrum befinden.

Umgehend wurden Einsatzkräfte der Feuerwache Broich, des Rettungsdienstes sowie ein Führungsdienst zur Unfallstelle entsandt. Kurz vor der Abfahrt Mülheim-Styrum war es aus ungeklärter Ursache zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem PKW gekommen. Der PKW prallte durch den Unfall gegen die Beton-Mittelleitplanke und kam dort nach einigen Metern zum Stehen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr versorgten Ersthelfer die Fahrerin, die sich noch im Fahrzeug befand. Der anwesende Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung der verletzten Person, während die Feuerwehr die Fahrerin schonend aus dem Fahrzeug befreite. Die Verletzte wurde unter Notarztbegleitung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und stellte den Brandschutz sicher.

Für die Dauer der Einsatz- und Rettungsmaßnahmen musste die BAB 40 in Fahrtrichtung Essen kurzzeitig voll gesperrt werden.

Die Maßnahmen der Feuerwehr waren nach etwa 30 Minuten beendet. Der genaue Unfallhergang wird nun von der Polizei ermittelt.

