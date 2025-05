Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Autofahrer sowie Autoinsassen bei Verkehrsunfall in Gehrden schwer bzw. leicht verletzt - Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen geben?

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Sonntag, 25.05.2025, in Gehrden ein Autofahrer sowie zwei Autoinsassen schwer bzw. leicht verletzt worden. Der 33-Jährige kam auf der Landstraße (L) 401 zwischen Ditterke und Leveste von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Polizei sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der 33-Jährige Mann, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, gegen 02:00 Uhr mit seinem Daimler Chrysler die L401 aus Richtung Ditterke kommend in Richtung Leveste. Dort kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde der 31-Jährige Autofahrer schwer und seine beiden 33- und 28-jährigen Mitfahrer leicht verletzt. Hinzugerufene Rettungswagen brachte die beiden 33-Jährigen unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Der 28-Jährige wurde vor Ort versorgt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.500 Euro beziffert.

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Über die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zur Ursache des Verkehrsunfalls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /pk

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell