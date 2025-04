POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 16.04.2025:

Wolfenbüttel (ots) - Fahren ohne Fahrerlaubnis Hemkenrode, Am Glockengarten, Montag, 14.04.2025, 13:40 Uhr Am 14.04.2025, gegen 13:40 Uhr, wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der PST Cremlingen in der Straße Am Glockengarten in Hemkenrode ein 41-jähriger Fahrer eines Toyota Aygo kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 41-jährige aus dem Landkreis ...

mehr