Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 15.04.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hemkenrode, Am Glockengarten, Montag, 14.04.2025, 13:40 Uhr

Am 14.04.2025, gegen 13:40 Uhr, wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der PST Cremlingen in der Straße Am Glockengarten in Hemkenrode ein 41-jähriger Fahrer eines Toyota Aygo kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 41-jährige aus dem Landkreis Wolfenbüttel seinen Toyota Aygo im öffentlichen Verkehrsraum geführt hat, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen zu sein. Die Fahrzeughalterin duldete die Fahrt. Gegen die Fahrzeugführer sowie gegen die Fahrzeughalterin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell