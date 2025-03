Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Keller

Arnstadt (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte begaben sich in der Zeit zwischen dem 05. März, 13.00 Uhr und dem 09. März, 20.15 Uhr widerrechtlich in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Dornheimer Berg". Im Anschluss entwendeten der oder die Täter einen E-Scooter sowie ein oranges E-Bike der Marke "Prophete" im Gesamtwert von ungefähr 3.800 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0061718/2025) entgegen. (jd)

