LPI-GTH: Betrunken hinterm Steuer

Gerstungen - Wartburgkreis (ots) - Auch für Fahrradfahrer gelten Promillegrenzen; dies musste ein 58-jähriger Fahrradfahrer aus Gerstungen am sehr frühen Samstagmorgen lernen. Bei einer Verkehrskontrolle in der Wilhelmstraße fiel den Beamten Alkoholgeruch auf, weswegen ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab ein Resultat von 1,68 Promille. Hierauf wurde bei dem Mann eine Blutentnahme in einem Klinikum durchgeführt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen ...

