Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Heimsheim - Einbruch in Einfamilienhaus - Wertgegenstände entwendet

Heimsheim (ots)

Zwischen Freitag und Samstag haben sich unbekannte Täter Zugang zu einem Wohnhaus verschafft und unter anderem Schmuck an sich genommen.

In der Zeit zwischen Freitag, 17:20 Uhr und Samstag, 00:30 Uhr, drangen die Einbrecher gewaltsam über ein Fenster in das in der Birkenstraße gelegene Haus ein. Im Anschluss wurden mehrere Geschosse des Hauses durchsucht. Letztlich nahmen die Täter Schmuck und einen geringen Bargeldbetrag an sich. Der genaue Wert des Stehlguts kann noch nicht beziffert werden.

Sabine Maag, Pressestelle

