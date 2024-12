Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Betrunken Unfall verursacht

Niebelsbach (ots)

Eine 41-jährige Citroen-Fahrer verursachte am Freitagnachmittag einen Auffahrunfall in Niebelsbach. Hier fuhr sie in der Schwabenstraße auf den VW eines vor ihm fahrenden 78-jährigen auf. Bei der Unfallaufnahme wurde bei der Citroen-Fahrerin Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 1000 Euro. Die Citroen-Fahrerin musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben.

Simone Unger, Pressestelle

