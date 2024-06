Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Technische Hilfeleistung in Ludwigshafen Mundenheim

Feuerwehr befreit Person aus Tablettwagen

Ludwigshafen (ots)

(JD) Am 01.06.2024 um 10:49 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Unglücksfall in einem Altenpflegeheim in Ludwigshafen Mundenheim gerufen.

Beim Eintreffen fand die Feuerwehr eine eingeklemmte Frau vor. Eine Bewohnerin des Altenwohnheims war rückwärts in einen Tablettwagen für Speisetabletts gestürzt und hockend in dem Wagen so verklemmt, dass sie nicht einfach aus dem Wagen gezogen werden konnte. Der Wagen wurde mittels Handwerkszeug und hydraulischem Schneidgerät geöffnet. Anschließend wurde die befreite Dame durch den Rettungsdienst erstversorgt und in ein Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit elf Einsatzkräften und drei Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst.

