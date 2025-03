LPI-GTH: Betrunkener Fahrradfahrer

Gotha (ots) - Am Samstag gegen 15:00 Uhr kollidierten am Myconiusplatz von Gotha eine Straßenbahn und ein Pkw. Der Mercedesfahrer, welcher in die Augustinerstraße einfahren wollte, übersah die herannahende Straßenbahn. Der Bahnfahrer versuchte noch den Unfall zu verhindern, was auf den Schienen jedoch ein schwieriges Unterfangen ist und erfolglos blieb. Die knapp 120 Fahrgäste sowie der Pkw-Fahrer blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 8000 EUR. (ri) ...

mehr