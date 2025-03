LPI-GTH: Unfall mit Straßenbahn

Gotha (ots) - Ein unbekannter Täter schlug am Samstag in der Zeit von 12:45 Uhr bis 12:57 Uhr an einem Pkw Chrysler die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendete die auf dem Beifahrersitz befindliche Handtasche. Der Sachverhalt hat sich in der Pfullendorfer Straße von Gotha in der Nähe des dortigen Stadions ereignet. Die Polizei Gotha sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung ...

