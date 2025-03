Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Flächenbrand an ICE-Strecke

Traßdorf (Ilmkreis) (ots)

Am Samstag, den 08.03.2025 gegen 13:00 Uhr wurde ein Flächenbrand in der Nähe von Traßdorf gemeldet. In Brand geraten war ein Hang, unmittelbar an der ICE-Strecke, in einer Ausdehnung von ca. 30x 90 Metern. Durch die angeforderte Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Da es sich nur um eine Grasfläche handelte, entstand kein bezifferbarer Sachschaden. In unmittelbarer Nähe der Brandfläche befand sich ein Aussichtspunkt mit Sitzbank. Anhand aufgefundener Gegenstände ist eine Selbstentzündung der Fläche auszuschließen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau unter der Rufnummer: 03677-601125 entgegen. (sk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell