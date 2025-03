LPI-GTH: Alkoholisiert im Straßenverkehr

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am Freitagabend gegen 21:14 Uhr kam es in der Von-Hoff-Straße in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand. Hierbei wurde im Treppenhaus ein dort abgestellter Kinderwagen in Brand gesetzt. Durch das schnelle Handeln der Hausbewohner konnte schlimmeres verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus ...

