LPI-GTH: Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze

Treffurt - Wartburgkreis (ots) - Am Freitagabend wurde in der Ortslage Treffurt eine Verkehrskontrolle mit einem 55-jährigen Opelfahrer durchgeführt. Die Polizisten nahmen eine Alkoholfahne wahr. Es wurde daraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt, der als Resultat einen Promillewert von 1,08 erbrachte. Die Weiterfahrt des Mannes war somit beendet. Ihn erwartet nun eine Anzeige, da er gegen die 0,5 Promillegrenze verstieß. (vt) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

