Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl einer Warnbake - Zeugen gesucht

Großburschla - Wartburgkreis (ots)

Ein sinnfreier Diebstahl wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Straße Ziegelei in der Ortslage Großburschla begangen. Dort war eine Warnbake aufgestellt worden, damit Verkehrsteilnehmer nicht über eine Straßenbeschädigung fahren. Ebendiese Warnbake wurde entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Eisenach unter der Telefonnummer 03691/2610 und der Angabe der Bezugsnummer 0061031/2025 entgegen. (vt)

