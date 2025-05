Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Hochwertiges Motorrad in der hannoverschen Südstadt geklaut

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Am Freitag, 23.05.2025, haben Unbekannte ein am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer im hannoverschen Stadtteil Südstadt geparktes Motorrad entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe für Kraftfahrzeugdiebstahl der Kriminalpolizei Hannover wurde das Motorrad der Marke Harley Davidson am 23.05.2025 gegen 14:30 Uhr auf dem Parksteifen am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer, auf Höhe der Telkampfschule, letztmalig gesehen. Am Abend desselben Tages stellte der Eigentümer den Diebstahl fest und meldeten diesen der Polizei.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um ein komplett schwarzes, stark individualisiertes Motorrad der Marke Harley Davidson, genauer um das Modell Forty-Eight. Es hat einen sehr tief montierten Solo-Sitz, einen flachen Lenker (sog. Drag-Bar-Lenker) und einen kleinen, rundlichen Tank (sog. Peanut-Tank) mit weißen Highlights.

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 23.500 Euro.

Die Polizei Hannover ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen des Vorfalls. Personen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des entwendeten Motorrads machen können oder denen auffällige Personen im Bereich des Tatortes aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. / fas, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell