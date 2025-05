Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Autodieb flüchtet vor der Polizei und wird nach Unfall festgenommen - Zeugen gesucht

Ein mutmaßlicher Autodieb ist am Mittwoch, 28.05.2025, bei der Fahrt mit einem zuvor gestohlenen VW Caddy der Polizei Hannover aufgefallen und geflüchtet. Mit bis zu 160 Kilometern pro Stunde versuchte der 30-Jährige einem Streifenwagen auf dem Südschnellweg zu entkommen. An der Abfahrt nach Anderten verunfallte er jedoch. Wer kann Hinweise geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei meldete ein Autobesitzer seinen VW Caddy am Mittwochvormittag als gestohlen. Der VW Caddy war von ihm zuvor im Bereich der Hoppenstedtstraße in der Südstadt abgestellt worden, befand sich jedoch nicht mehr an diesem Ort. Gegen 14:10 Uhr fiel einer Polizeistreife auf dem Südschnellweg am Seelhorster Kreuz ein Fahrzeug auf, auf das die Beschreibung passte. Der Funkstreifenwagen fuhr dem Fahrzeug in östliche Richtung hinterher und wollte es an der nächsten Abfahrt einer Kontrolle unterziehen. Hierfür wurden dem Fahrer Anhaltesignale gegeben, die er an der Anschlussstelle "Kirchrode" zunächst auch befolgte.

Als einer der Polizeibeamten aus dem vor dem Caddy stehenden Streifenwagen ausstieg, lenkte der 30-Jährige den VW zurück auf dem Südschnellweg und fuhr davon. Der Streifenwagen nahm die Verfolgung auf, die bis zur Abfahrt zur Höverschen Straße im Bereich Anderten andauerte. Zwischenzeitlich erreichte das flüchtige Fahrzeug eine Geschwindigkeit von bis zu 160 Kilometern pro Stunde.

In Höhe der Abfahrt "Anderten" zog der Caddy plötzlich vom linken Fahrstreifen in die Ausfahrt und schnitt dabei noch den Fahrweg einer Sattelzugmaschine. Statt dem Kurvenverlauf der regennassen Fahrbahn zu folgen, überfuhr der Caddy-Fahrer die dortige Grünfläche, kollidierte mit einem Leitpfosten, ehe das Auto mit der rechten Seite gegen einen Baum prallte. In der Folge drehte sich das Fahrzeug und rutschte entgegen der Fahrtrichtung in die Schutzplanke der Abfahrt, wo es zum Stillstand kam.

Als der Streifenwagen an der Unfallstelle eintraf, flüchtete der Fahrer zu Fuß über die Schutzplanke und einen Abhang ins Dickicht neben der Straße. Weitere Funkstreifenwagen gingen in die Fahndung nach dem Mann. Gegen 14:45 Uhr wurde er erkannt und festgenommen. Der leicht verletzte 30-Jährige kam in den Polizeigewahrsam. Er war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem unter Drogeneinfluss.

Zeugen, die Hinweise zu der Verfolgungsfahrt und zum Unfall des Pkw gegen können, wenden sich an den Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888. /ram

